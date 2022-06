Negli Stati Uniti non si fermano gli episodi violenti e le sparatorie. Sono oggi i morti sono stati sei, mentre almeno 25 sono rimaste ferite. Tre le persone uccise e 14 colpite non mortalmente vicino ad un nightclub a Chattanooga, in Tennessee. Due persone sono morte in seguito alle ferite d’arma da fuoco, una dopo essere stata travolta da un’auto mentre tentava di fuggire. Tra le persone colpite anche un minore. Da una prima ricostruzione ci sarebbero stati più tiratori. La polizia ritiene che si tratti di un episodio isolato e ha lanciato un appello a chiunque possa fornire informazioni. Ignoto per ora il movente della sparatoria.

Tre decessi e almeno 11 feriti invece in una sparatoria a South Street, la zona della movida di Filadelfia in Pennsylvania (FOTO). In questo caso un agente ha sparato al presunto assalitore, ma non è chiaro se questi sia rimasto colpito, ha spiegato l’ispettore Pace in una conferenza stampa. Nessun arresto è stato fino a ora effettuato. La polizia ha recuperato due armi.

Ieri una donna morta e altre 8 persone sono state colpite in una serie di sparatorie avvenute in un’area commerciale di Phoenix, in Arizona. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, circa 100 persone si erano raccolte per una festa quando è scoppiata una lite fra diversi gruppi. È stato di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta venerdì a Chester nei pressi di Richmond in Virginia. Gli agenti giunti sul posto hanno trovato un uomo gravemente ferito da colpi di arma da fuoco e poi deceduto sul posto mentre altre cinque persone sono state portate in ospedale.

Due giorni fa il presidente Joe Biden ha chiesto al Congresso di vietare l’acquisito delle armi d’assalto: “Dobbiamo vietare le armi d’assalto. Quante altre carneficine siamo disposti ad accettare?” ha detto l’inquilino della Casa Bianca di fronte al ripetersi infinito di tragedie legate alla facilità con cui negli Usa si acquistano pistole e fucili. Rivolgendosi direttamente agli americani in un discorso in prime-time, il presidente chiede al Congresso di agire perché in America non è più tollerabile che le scuole e gli ospedali siano “campi di sterminio”.