Un uomo ha sparato contro un’auto di passaggio – stando a quanto ricostruito, senza una ragione specifica – e ha colpito una famiglia in vacanza: ucciso un bambino di otto anni, ferito il padre alla guida. La madre è illesa. Il tutto è successo a Florence, in South Carolina. I tre erano arrivati dal New Hampshire.

Secondo quanto riferito dalla Cnn, la polizia sul posto ha trovato la vettura con i due feriti e li ha subito trasportati in ospedale. Qui però il bambino, identificato come Quarius Naqua Dunham, è morto. Il genitore invece ha riportato una ferita alla gamba ma non risulta in pericolo di vita. L’autore del gesto è stato arrestato poco dopo, al termine di un breve scontro nel suo appartamento, ed è stato già incriminato. Secondo la polizia, per ora non è stato accertato alcun motivo per la sparatoria. Si tratta di uno fra i più recenti episodi di violenza armata verificatesi in Usa: all’inizio di giugno un uomo ha sparato all’interno di un ospedale a Tulsa, in Oklahoma. In tutto cinque morti e una decina di feriti. Ancora prima, la strage in Texas: un ragazzo ha aperto il fuoco all’interno una scuola e ha ucciso 19 bambini e due insegnanti.