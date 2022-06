Sono almeno tre le persone rimaste uccise in un incidente ferroviario avvenuto all’altezza della città tedesca di Garmisch-Partenkirchen, località sciistica della Baviera. Le autorità locali hanno riferito che sono circa 60 i feriti, 16 dei quali in gravi condizioni. Era diretto a Monaco e, per ragioni ancora da determinare, è deragliato finendo in un fossato e provocando il ribaltamento di tre carrozze.

“Le persone sono state trascinate attraverso i finestrini”, ha spiegato al Der Spiegel un agente della polizia federale. Un altro portavoce della polizia, Stefan Sonntag, ha dichiarato che è in corso “una vasta operazione” per liberare i passeggeri ancora bloccati nei vagoni deragliati. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 12.15 nel distretto di Burgrain, nella Loisachauen.