Caro Grillo, ti scrivo, così mi risfogo un po’

E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò

Da quando sei sparito c’è una grossa novità

il Movimento è finito, ormai

e sempre peggio qui si va

Si conta meno di prima, compreso in maggioranza

E c’è chi ha messo dei poster di Dibba dentro alla sua stanza

E si sta senza parlare anche per mesi interi

E quelli che hanno qualcosa da dire

sono espulsi da quelli ‘seri’

Ma la televisione ha detto che il governo

sta sempre più accelerando

E tutti quanti stiamo già aspettando

Sarà tre volte Natale e festa per gli industriali

SuperMario se ne frega del resto

Anche Berlusca lascerà i tribunali

Ci sarà da penare e un duce tutto l’anno

I dissidenti dovranno tacere

Mentre i servi già lo fanno

Non ci sarà più onore, ognuno si venderà

Anche i preti potranno sparare

Se l’America lo ordinerà

E senza grandi disturbi qualcuno sparirà

Saranno forse i troppo onesti

E i cretini di ogni età

Vedi, caro Grillo, cosa ti scrivo e ti dico

E come sono scontento

Di essere qui in questo momento

Vedi, vedi, vedi, vedi

Vedi caro Grillo cosa si deve inventare

Per poter riderci sopra

Per continuare a sperare

E se il Movimento poi passasse in un istante

Vedi Grillo mio

Come diventa importante

Che in questo istante ci sia anch’io

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà

Io mi sto preparando, è questa la novità