“Eliminare il reddito di cittadinanza? Questo accanimento contro la povera gente non mi sorprende ma mi colpisce. Il reddito di cittadinanza è uno strumento per aiutare le persone povere, non è uno strumento di politiche attive del lavoro. Per quello serve creare impresa, creare economia o programmi come quello che abbiamo presentato oggi. Questa ossessione di individuare le persone povere come il problema è un accanimento”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti al termine della presentazione del programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori) alla quale ha partecipato anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando.