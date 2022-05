Nella puntata del 24 maggio di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha condannato in diretta la fan che ha toccato le parti intime a Blanco durante il Radio Italia Live. Di tutt’altro punto di vista è Enrico Ruggeri che, su Twitter, ha voluto dire la sua su quanto accaduto. Il cantante ha postato una sua vecchia foto presa da un giornale: “Mani proibite sull’idolo rock”, si legge nell’intestazione. Nell’immagine si vede lui, davanti alla folla, palpeggiato da mani femminili allo stesso modo di Blanco. “Se devo essere sincero per me fatti come questo non furono una tragedia”, queste le sue parole.

