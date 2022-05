Allineare i valori catastali “è necessario” e non si tratta di un aumento della tassazione. A dirlo, rispondendo a una domanda sui timori che dietro alla richiesta della Commissione europea di aggiornamento dei valori catastali si nasconda appunto la richiesta di una maggiore tassazione sulla casa, è Paolo Gentiloni, commissario Ue all’Economia, durante la conferenza di presentazione del pacchetto di primavera del Semestre europeo. “Nelle nostre raccomandazioni ci sono sei parole che posso leggere ‘aggiornare i valori catastali ai valori attuali di mercato’ – spiega – penso che questo non rappresenti né una richiesta di aumento delle tasse o reintroduzione di tasse sulla prima casa ma rappresenti una necessita per l’Italia di cui penso che il governo italiano sia pienamente consapevole, e infatti sta preparando misure in questa direzione”.