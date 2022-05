Per il Cagliari solo un amaro 0-0 nel match di ieri 22 maggio contro il Venezia. E così la squadra sarda, in difficoltà da tempo, ha perso l’occasione più ghiotta che le avrebbe permesso di conquistare la salvezza. Dunque, una sola parola: retrocessione. I nervi sono comprensibilmente tesi. Lo testimonia anche la lite avvenuta nella serata di ieri al Sky Calcio Club tra Fabio Caressa e il presidente rossoblù Tommaso Giulini. Nel filmato ripubblicato da diversi utenti e diventato virale sui social, il conduttore e telecronista sportivo ha detto: “Lei conosce bene la Sardegna e anche io. A me mancava un po’ di spirito sardo, un po’ di testardaggine e un pizzico di cattiveria. Avete perso un’occasione clamorosa”. Quindi il Presidente: “Guarda Caressa, a te non rispondo perché tu sei stato il primo a farci un’infamata settimana scorsa, non ho niente da dirti”. “Prego? Cosa?“, la replica immediata di Caressa.

Quindi Giulini ha spiegato: “Settimana scorsa, senza verificare né chiedere, hai detto che il Cagliari stava passando di proprietà e che il sottoscritto stava cedendo la società. Avresti dovuto verificare”. “No, ho riportato una notizia che mi era arrivata in quel momento e che alcuni nostri giornalisti avevano controllato. Non è un’infamata. Se un giornalista ha un’informazione da alcune sue fonti, la dice. Questo è. Se lei pensa che ciò sia un’infamata allora mi spiego tante cose che non sono andate quest’anno, evidentemente ha una visione non tanto attuale. Mi permetto di dirle questo“, ha affermato Caressa. Che poi ha aggiunto: “Tra l’altro noi qua abbiamo sempre difeso il Cagliari. Allora potrei chiederle se tre cambi di allenatori siano stati utili oppure se sono una delle cause della retrocessione. Se mi vuole rispondere eh, altrimenti la chiudiamo qui e buonanotte”. “Ripeto, in serenità, penso che questa notizia come altre non di Sky sono state cose che, in una settimana così…”, ha iniziato a replicare il Presidente ma Caressa in sottofondo si è lasciata andare ad un “Sì, certo” che ha indispettito Giulini, il quale ha abbandonato il collegamento affermando: “Sì certo a me non lo dici Caressa, ciao allora“. “Arrivederci, sarà colpa nostra se siete retrocessi”, ha aggiunto Caressa. Per poi concludere: “Io credo che i presidenti debbano cominciare a prendersi le loro responsabilità, dopo una stagione del genere, invece di pensare agli altri. Visto che personalmente il Presidente mi ha detto delle cose, ora le dico anche io. Mi dispiace che se ne sia andato, ma gliel’ho detto anche lì. Ecco credo che probabilmente tre cambi di allenatore e quella programmazione che hanno fatto in questi anni ha portato a questi risultati. Evidentemente è così, ma va bene”. E il popolo del web si è schierato dalla parte del giornalista sportivo.