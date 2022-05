La presentazione del libro di Gino Strada, “Una persona alla volta“, ha scaldato gli animi di Elio Germano e Pif. Siamo al Salone del Libro di Torino. All’incontro sono presenti anche Massimo Giannini, direttore de La Stampa e la vedova di Strada, Simonetta Gola. Tutto ha inizio quando l’attore contesta la contrapposizione tra “buono” e “cattivo” che viene fatta dai media e aggiunge che Hitler non pensava di essere il Male. È a questo punto che Pif sbotta: “Lo dico, ora e sempre, resistenza. Mi indigno, sto con gli ucraini aggrediti, sono ovviamente per mandare le armi… poi esce il libro di Strada lo leggo ed entro in crisi”. Giannini calma gli animi e Pif ammette: “Stavolta ho fatto lo Sgarbi”.