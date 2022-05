A una settimana di distanza dalla finale, si continua a discutere e parlare di Eurovision 2022. Siccome non bastavano le critiche a Cristiano Malgioglio, che nonostante le scuse alla cantante spagnola Chanel – in diretta tv l’ha ribattezzata “una Jennifer Lopez del discount” – continua ad essere bersaglio di offese e rimproveri, poche ore fa sono arrivate anche le stoccate al vetriolo di due dei quattro conduttori della scorsa edizione, quella realizzata a Rotterdam, nei Paesi Bassi. In alcune recenti interviste alla tv olandese, Chantal Janzen e Nikkie de Jager hanno infatti espresso il loro scarso gradimento verso l’edizione italiana del contest canoro, arrivando addirittura a definirla “imbarazzante”.

“Mia mamma mi ha insegnato una cosa importante: quando non hai proprio nulla di carino da dire, allora è meglio stare zitta“, ha esordito la youtuber e make-up artist olandese Nikkie de Jager durante un’intervista su Eurovision. Poi però si è lasciata andare ad una serie di commenti tutt’altro che carini: “Ok, l’ho trovato un po’ imbarazzante. Però mi ha fatto apprezzare di più tutto quello che abbiamo fatto noi l’anno scorso e come tutto sia andato bene”. E non ha risparmiato neppure i conduttori, Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. “La chimica tra noi host era più forte. Mi spiace adesso sembrerò davvero una stronza, ma non penso che sia stato tutto così bello“. E ancora sulla finale: “Diciamo che ogni paese organizza l’evento a modo suo. I Paesi Bassi amano i grandi spettacoli, quindi questo è stato il nostro approccio l’anno scorso. In Italia piuttosto direi che hanno puntato sul loro fascino“. Certo, viene da chiedersi che show abbia visto. Non è stata più tenera nemmeno l’altra host, l’attrice e conduttrice Chantal Janzen, che ha commentato con una stoccata al veleno: “Grazie ai nostri autori per non aver scritto battute nei nostri testi l’anno scorso”. Alla faccia dello spirito di condivisione e di armonia che dovrebbe contraddistinguere l’Eurovision Song Contest.