Il processo dell’anno degli Stati Uniti – quello con Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard protagonisti – si arricchisce di dettagli degni di una soap opera. Il gossip del momento, di cui hanno parlato negli ultimi giorni anche TMZ e Daily Mail, è il seguente: tra l’attore hollywoodiano e l’avvocato che lo difende, Camille Vasquez, ci sarebbe del tenero. Classe 1984, di famiglia colombiana, Vasquez si è laureata in comunicazione e scienze politiche presso la University of Southern California. Poi ha frequentato la scuola di giurisprudenza a Los Angeles – dal 2007 al 2010 – ed ha lavorato in uno studio legale prima del grande passo: ovvero quando è entrata a far parte come associata del pool di avvocati Brown Rudnick LLP. Stando a quanto riportato dal tabloid inglese, mentre lo scorso martedì pomeriggio Vasquez usciva dal tribunale, un giornalista di TMZ le ha chiesto: “La gente vuole sapere, sta uscendo con Johnny Depp? Puoi mettere le cose in chiaro, sì o no?“.

A quel punto lei ha replicato con una fragorosa risata. Niente più. In sottofondo i ringraziamenti dei fan del divo che, evidentemente, si stanno facendo un film che non esiste. Sì perché è lo stesso TMZ a scriverlo nero su bianco: “Fonti vicine all’avvocato ci dicono che si tratta di una fan-fiction dei social media”, “Tutto fumo e niente arrosto” e ancora: “Molto rumore per nulla”. Insomma, si tratterebbe di un pettegolezzo infondato ma molto desiderato dagli ammiratori dell’attore che, su TikTok, hanno addirittura realizzato dei video ‘romantici’ con Depp e Vasquez protagonisti. L’avvocato, infatti, è diventata una vera e propria star del web. Basta cercare l’hashtag #CamilleVasquez per trovare video per un totale di 947 milioni di visualizzazioni. E così la vicenda si sposta dal tribunale (anche) sui social.