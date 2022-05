Maye Musk fa storia su Sports Illustrated. A 74 anni è la modella più anziana a rubare la scena con la copertina della famosa edizione ‘Swimsuit‘. La modella e dietologa di origini canadesi, mamma di Elon Musk, sfoggia un costume intero sullo sfondo di una spiaggia tropicale e lo fa per lanciare un messaggio importante a tutte le donne. “Quando le donne vanno in spiaggia – ha detto – sono un pò timide sui loro corpi. Ma gli uomini vanno in giro con un aspetto terribile e se ne fregano. Credo che noi non dobbiamo preoccuparci tanto”.

Maye Mysk non è estranea ai riflettori. Ha iniziato a fare la modella a 15 anni quando era ancora in Sudafrica e nel 1969 è arrivata in finale a Miss South Africa. Nel 2011 ha posato nuda per l’edizione ‘Health’ di Time mentre a 69 è diventata la testimonial più anziana di CoverGirl (brand cosmetici). Inoltre è anche apparsa nel video musicale di ‘Haunted’ di Beyoncè e, più di recente, al Met Gala 2022 proprio al braccio del figlio Elon.