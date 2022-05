Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo per autorizzare il Pentagono a schierare centinaia di militari in Somalia nell’ambito della lotta al terrorismo. Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi e spiegando che l’obiettivo dell’amministrazione è – in particolare – quello di contrastare il gruppo somalo di al-Shabab legato ad al-Qaeda.

Si tratta della più grande operazione anti-terrorismo decisa dagli Usa dal ritiro delle truppe in Afghanistan nel settembre 2021. Secondo fonti informate, il numero si aggira attorno ai 450 elementi, meno dei 700 soldati stanziati in Somalia precedentemente e poi ritirati dall’allora presidente Donald Trump. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, ha spiegato che le misure varate da Biden serviranno a condurre “una lotta più efficace contro al-Shabab“. “La decisione di reintrodurre una presenza persistente – ha aggiunto – è stata presa per massimizzare la sicurezza e consentire alle nostre forze di fornire un supporto più efficiente ai nostri partner”.