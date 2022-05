Che tra Bill Gates e Elon Musk non scorra buon sangue è noto, ma ora che il fondatore di Tesla e SpaceX ha comprato Twitter potrebbe esserci un’escalation di tensioni tra i due. Lo si evince dalle parole dell’ideatore di Microsoft che, intervenendo a un incontro del Wall Street Journal, ha detto di non essere sicuro di di quale sia l’obiettivo di Elon Musk con Twitter. Quindi Bill Gates ha sottolineato poi di esser convinto che la piattaforma debba giocare un ruolo nel prevenire la diffusione di informazione: “Cosa pensa di chi dice che i vaccini uccidono? Non è completamente chiaro cosa farà”, ha spiegato lodando il ruolo di Tesla “nella battaglia al cambiamento climatico. Non ho che cose positive da dire su Elon. Se dovesse peggiorare Twitter lo dirò e ne parlerò“, ha concluso. Non resta che attendere gli sviluppi.