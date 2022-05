Dopo la famosa clausola sul numero dei rapporti sessuali a settimana inserita nel contratto pre matrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck, “Le Iene” hanno chiesto opinioni e confidenze sul tema a quattro coppie note al grande pubblico: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti.

Al rientro in studio Belen Rodriguez ha così commentato il servizio realizzato da Stefano Corti: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo”, subito incalzata sull’argomento da Teo Mammucari: “Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…”.

Battuta a cui la showgirl argentina ha risposto seriamente, prima smentendo e poi aggiungendo una confidenza intima: “No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta? Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne si masturbano. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”. Il conduttore con ironia ha stuzzicato nuovamente la collega: “Non ci credono a casa, fagli vedere…”, ma la Rodriguez dopo aver sorriso ha continuato il discorso: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film porno… come voi maschietti. Viva l’autoerotismo.”