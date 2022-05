Errico Porzio è un maestro pizzaiolo napoletano, proprietario di una serie di pizzerie, ma soprattutto è un creator a tema food (pizza, naturalmente), seguito su TikTok da oltre 780mila followers. Dopo aver recensito la pizza di Cracco a Milano, Porzio ha accettato un’altra sfida: andare a mangiare la pizza di Flavio Briatore a Roma. Briatore è, infatti, proprietario della catena Crazy Pizza, che ha punti a Londra, Monte Carlo e Porto Cervo. Porzio dà subito uno sguardo ai prezzi: la margherita, che ha il costo più basso, viene 14euro, la più cara della casa, invece, 65euro.

La margherita ordinata da Porzio, si presenta grande e molto sottile: “È senza cornicione, non c’è lievito ed è stesa in modo largo, un po’ a mano e finita col mattarello. È cotta in un forno elettrico, si spezza come un grissino e si digerisce subito”. Una pizza, insomma, totalmente diversa da quella napoletana che, però, Porzio apprezza, e non solo per il sapore: “Ma quale pazzo? Briatore è un genio. Qui c’è un marketing importante: si è creata una pizza senza lievito, cotta a temperatura bassa con forno elettrico. È replicabile ovunque. Non posso che apprezzare la genialità della trovata, un applauso a Flavio Briatore”.