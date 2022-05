Justin Bieber è un grande appassionato di quattro ruote e la sua collezione di auto di lusso farebbe invidia a chiunque. Eppure, da oggi, per lui si prevedono tempi grigi perché la Ferrari ha appena inserito il cantante nella sua blacklist. Il motivo è da collegarsi al trattamento riservato da Bieber alla sua Ferrari 458 acquistata nel 2015, che la casa automobilistica di Maranello reputa non consono per un proprio cliente. Bieber è colpevole di aver dimenticato per giorni dove fosse parcheggiata la sua 458 (poi ritrovata da un membro del suo staff) e di aver osato cambiare il suo colore in blu elettrico. Non contento, il cantante di origine canadese ha, poi, messo all’asta l’auto in questione, andando contro ad un’altra importante raccomandazione che la Ferrari fa ai clienti al momento dell’acquisto. Bieber è, quindi, finito direttamente in blacklist. Ma non è da solo. Tra i volti noti che negli anni hanno tradito la fiducia della casa automobilista, ci sono anche Nicolas Cage, 50 Cent e Kim Kardashian.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber)