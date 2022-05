Fedez e il Concertone romano del primo maggio. Per chi non ricordasse cosa è accaduto lo scorso anno, ecco il link. E il rapper è tornato sui fatti, attraverso il suo profilo Instagram: “Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso“. Nella successiva story, il rapper ha pubblicato la telefonata con i vertici Rai che avevano chiesto di visionare prima il discorso che lo stesso Fedez avrebbe fatto sul palco. In questo caso però, la voce che si sente è quella di una notissima scena del film Tre Uomini e una Gamba, di e con Aldo, Giovanni e Giacomo (“Stai parlando prima tu e mi hai rotto i cogl*oni capito? Mi hai rotto… Vaffancul********”).