Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Grossi afferma che i livelli di radiazioni di Chernobyl sono ora “normali”, dopo essere aumentati durante l’occupazione russa della centrale “a causa del movimento delle attrezzature pesanti che le forze russe stavano portando”. In una visita alla centrale nucleare nell’anniversario del peggior disastro nucleare del mondo, il capo dell’Aiea ha detto: “Il livello di radiazioni, direi, che è normale. Ci sono stati alcuni momenti in cui i livelli sono aumentati, a causa del movimento dell’equipaggiamento pesante che le forze russe stavano portando qui e anche quando se ne sono andate, ma lo stiamo seguendo e monitorando giorno per giorno”.