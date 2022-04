A Bucha, in Ucraina, nella città in cui si sarebbero verificate violenze e torture a opera dei militari russi, tanti volontari si impegnano tutti i giorni dalla mattina alla sera, rimboccandosi le maniche e mettendosi al lavoro per rimuovere dalle strade le macerie e i detriti dei palazzi danneggiati dalle bombe e dai proiettili dei carri armati nei luoghi pesantemente colpiti dai bombardamenti della guerra. I negozi distrutti, intanto, non riaprono per la paura dei negozianti che i russi tornino.