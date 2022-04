“Lo schiaffo di Will? Non ne parlo finché non sarò pagato”. Chris Rock ha sentenziato. L’altra campana, quella schiaffeggiata, ha spiegato che dell’ira funesta di Will Smith durante la Notte degli Oscar 2022 ne discuterà solo quando, probabilmente, avrà ricevuto la migliore offerta. Questo è quello che Rock ha detto nell’aprire uno dei suoi show, quello del Fantasy Springs Resort-Casino di Indio, in California: “Sto bene, ho un intero spettacolo e non ne parlo finché non verrò pagato. La vita è bella. Ho recuperato l’udito”. Insomma, chi si affanna ancora a seguirlo in tutti i suoi show sperando si metta a raccontare dello Slapgate non otterrà alcuna confessione in esclusiva, e casuale (oltretutto in questi show vengono requisiti i telefonini all’entrata). Per lo schiaffo rifilato a Rock, Smith è stato sospeso dall’Academy per 10 anni.