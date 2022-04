Chi sarà il miliardario inglese che ha affittato la prestigiosa Villa Olmo, sul lago di Como, per un matrimonio? La domanda è stuzzicante anche perché il misterioso Paperone la villa se l’è presa per un mese. Secondo La Provincia di Como si tratta di un magnate con un patrimonio di tre miliardi di dollari che già possiede una casa a Bellagio. Chissà che ospiti, ad un matrimonio del genere. Un’indiscrezione di quelle che piacerebbero a Lady Whistledown (solo chi ha visto la serie Netflix Bridgerton può cogliere il riferimento) è che sugli inviti saranno indicati tutti gli alberghi a 5 stelle della zona e gli invitati potranno liberamente scegliere. Chi paga? Lo sposo, naturlmente. Ah, un altro importante “dettaglio”: l’aquisto della magione per un mese porterà alle casse del comune 1,3 miliori di euro.