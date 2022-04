Lo Shaktar Donetsk, allenato dall’italiano Roberto De Zerbi, ha deciso di giocare con le magliette che riportano i nomi della città ucraine colpite dalla furia dell’esercito russo: Mariupol, Irpin, Bucha; Hostomel, Kharkiv, Volnovakha, Chernihiv, Kherson, Okhtyrka, Mykolaiv.

La squadra del Donbass, che non scendeva in campo dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio, ha giocato la prima partita del suo Gran Tour della pace. I giocatori hanno indossato le magliette con la scritta “no war” e quella di dieci città, in cui i civili sono stati uccisi indiscriminatamente e dove sono state trovate fosse comuni, stampata sulle spalle al posto dei nomi dei calciatori

⚽️ #FootballStandsTogether ???? Усі найкращі моменти благодійного матчу «Шахтаря» та «Олімпіакоса». Усі кошти, отримані від гри Shakhtar Global Tour for Peace, буде спрямовано на гуманітарну допомогу мешканцям України.#StandWithUkraine #Україна #Ukraine pic.twitter.com/HRbWhyeor7 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 10, 2022



Le partite, la prima è stata giocata l’Olympiacos, servono per raccogliere fondi per le famiglie delle vittime e allo stesso raccontare al mondo il dramma di un popolo. Alla prima amichevole del tour, c’erano il ministro degli esteri greco, Nikos Dendias, e l’ambasciatore ucraino. Le prossime tappe prevedono Danzica, Istanbul, Spalato