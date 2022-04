Questo pomeriggio il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione presentata dal consigliere di +Europa, Michele Usuelli, che chiedeva le dimissioni di Gianluca Savoini dalla vicepresidenza del Corecom. Nella votazione a scrutinio segreto, i favorevoli alle dimissioni di Savoini sono stati 34, compresi alcuni membri del centrodestra. “Di sicuro c’è qualcosa che non funziona nella maggioranza perché qualcuno ha votato in modo diverso da quello che avevamo indicato”, commenta il capogruppo leghista in Regione Roberto Anelli. “Il Consiglio non ritiene opportuno che al vertice dell’organismo deputato a garantire la correttezza dell’informazione in Lombardia, sieda un ammiratore incondizionato del regime di Putin, estensore di leggi sempre più repressive nei confronti della libertà di stampa – ha concluso Usuelli – Savoini è semplicemente, per le posizioni che da sempre esprime, l’uomo sbagliato nel posto sbagliato. Gli auguriamo di poter sempre continuare liberamente a esprimere le sue convinzioni, ma non da vicepresidente del Corecom”.