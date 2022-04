Lutto nella tv britannica. Chelsie Whibley, star delle serie Dani’s House e Sadie J è morta sabato scorso, a soli 29 anni, a causa di una fibrosi cistica, malattia genetica contro cui combatteva da tempo. Ad annunciare la scomparsa dell’attrice è stato il marito Glynn su Facebook, che ha voluto dedicare alla moglie un toccante messaggio d’addio: “Non riesco a esprimere il dolore che provo per non averti qui con me. Svegliarmi senza averti accanto è orribile, e vorrei sperare che tutto questo sia solo un brutto sogno. Ma non lo è. Da quando ti ho incontrato, sapevo che sarebbe arrivato questo momento, ma volevo davvero passare il resto della mia vita con te. Sarò vicino a tua mamma e cercherò di aiutarla a superare il dolore. Ti amo”.

Chelsie parlava della sua malattia su YouTube, sul suo canale My CF Life, dove aveva raccontato che i medici non pensavano che avrebbe superato i 16 anni. Nonostante i pronostici, l’attrice ce l’aveva fatta, anche se, con l’arrivo del Covid la situazione era diventata ancora più difficile. In quarantena, isolata dalla vita esterna, Whibley aveva dichiarato al The Sun: “Vedere i miei amici e la mia famiglia sarebbe troppo pericoloso per il mio corpo, ma d’altra parte non so quanto tempo mi rimane ancora“.