Nuove minacce di morte al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, riportate in diverse chat Telegram e social. Tra gli utenti spuntano foto profilo con la Z, ovvero la lettera-simbolo che viene usata dai russi per rivendicare l’invasione in Ucraina. Diverse le immagini di bare e asce con commenti minatori rivolti a Di Maio, dove vengono rilanciati i post social del titolare della Farnesina e articoli di giornali. Dall’inizio della guerra Di Maio ha preso posizioni nette di condanna contro la guerra di Putin in Ucraina e proprio queste gli vengono contestate con insulti e incitazioni alla violenza.

Tra i primi messaggi di solidarietà c’è stato quello del presidente M5s Giuseppe Conte: “Il ministro Di Maio”, ha scritto in una nota, “è nuovamente oggetto di minacce di morte da parte di fanatici, di folli che si alimentano del clima di odio e orrore che la guerra porta con sé. Non basta però la semplice solidarietà: questi codardi vanno perseguiti e assicurati alla giustizia. Al ministro Di Maio il mio sostegno e quello di tutto il Movimento 5 stelle: non ci faremo intimidire”.