“Può sembrarvi strano, ma io do ragione a Gomez. Siamo una repubblica parlamentare, è giusto parlare di queste situazioni e di tutto”. Così, a “L’aria che tira” (La7), il senatore del Pd Andrea Marcucci replica all’intervento del direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, sulla necessità di dibattito parlamentare in merito all’aumento delle spese militari e sull’ipotesi di spalmarlo nei prossimi anni.

Marcucci aggiunge: “Tuttavia, per come si è posto ieri, il presidente Conte, secondo me, voleva minare la credibilità del governo. Io credo che ci si debba confrontare, si debba rientrare sulle posizioni e dar forza al governo. E soprattutto provare, anche in accordo con la Nato, a rendere progressivi gli interventi, che possono permettere a tutti i governi, e non solo a quello italiano, di fronteggiarli in modo consapevole e compatibile con la condizione economica”.