Sono 77.621 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 99.457. Le vittime sono invece 170, in calo rispetto alle 177 di ieri. Le persone attualmente positive al coronavirus Sars Cov 2 sono 1.282.816 , con un incremento di 15.938. In totale sono 14.567.990 gli italiani infettati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.224. I dimessi e i guariti sono 13.125.950, con un incremento di 55.303 rispetto a ieri.

Sono 524.899 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 660.708. Il tasso di positività è al 14,8%, in lieve calo rispetto al 15% di ieri. Sono 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.871, (ieri 9.740) ovvero 131 in più rispetto a ieri.

Il trend italiano è in linea con quanto registrato a livello mondiale dall’Oms. Da inizio pandemia al 27 marzo 2022, sono stati segnalati oltre 479 milioni di casi Covid-19 confermati e oltre 6 milioni di decessi a livello globale. Dopo due settimane di aumento, dal 21 al 27 marzo 2022 il numero di nuovi casi ha visto una diminuzione del 14% rispetto alla settimana precedente. Nello stesso periodo, invece, il numero di nuovi decessi settimanali è aumentato del 43%, ma è stato trainato dalle modifiche nella definizione di decessi Covid-19 nei paesi della Regione delle Americhe e aggiustamenti retrospettivi nella regione del sud-est asiatico.