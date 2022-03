I carabinieri di Cattolica (Rimini) hanno arrestato un uomo di 48 anni con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ex compagna. Le accuse a suo carico sono aggravate dalla presunta minaccia, nei confronti della donna, di divulgazione di un file audio di un loro rapporto sessuale.

L’uomo al momento si trova in carcere in custodia cautelare, dopo che i carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini. Le indagini delle forze dell’ordine, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, sono incominciate con la denuncia nella quale la donna ricostruisce per gli inquirenti ripetuti episodi di violenza e maltrattamento.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il rapporto tra i due è stato segnato da diverse separazioni e litigi, fino alla violenza e all’invio del file audio di un rapporto sessuale all’attuale compagno della vittima. Sull’edizione di Rimini de Il resto del Carlino, si legge che l’uomo e la ex compagna si erano separati appunto un paio di anni fa: l’uomo era stato ammonito dal Questore per maltrattamenti nei confronti della donna e gli era stato imposto il divieto di avvicinarsi a lei. La vittima, scrive sempre il quotidiano locale, ha poi raccontato che l’ex si appostava sistematicamente sul posto di lavoro per intimidirla.