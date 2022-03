Tra le protagoniste principali del nuovo programma di Canale 5 Ultima Fermata c’è sicuramente Valeria Marino. La donna, che ha appassionato i telespettatori con il triangolo amoroso che coinvolgeva il marito Maurizio e il nuovo compagno Antonio, a qualcuno è sembrato un volto familiare. Andiamo con ordine. Il programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura è andato in onda per la prima volta mercoledì 23 marzo, con 2.099.000 telespettatori pari al 12.36% di share. Qui Valeria ha espresso tutte le proprie perplessità e i propri problemi sentimentali, ancora irrisolti. Non facile farlo davanti ad una telecamera anche se, per lei, in realtà non è stato un esordio. Infatti, come riportato da Fanpage, la donna ha già partecipato in passato ad altre trasmissioni televisive, tra cui Forum (nel 2018) e, nello stesso anno, a Detto Fatto. Diversi anni prima, invece, aveva partecipato a Cultura Moderna, programma Mediaset condotto da Teo Mammucari. Inoltre, sembra che la carriera di Valeria non si sia limitata alla televisione: si è mostrata sui social durante diversi spettacoli teatrali, dove recitava sul palco e infine probabilmente nei panni di conduttrice presso Wedding Television.