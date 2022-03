Ancora qualche problemino di salute per Valentina Ferragni, la sorella minore della più nota Chiara. Solo qualche giorno fa avevo parlato della possibile frattura del coccige, adesso invece ha rivelato via social di aver scoperto di avere dei fibromi al seno. “Oggi visita ecografia mammaria. Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno (l’ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno) e ora devo farmi controllare ogni 6 mesi – ha spiegato Valentina su Instagram ieri 22 marzo -, per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave (che purtroppo tante donne “conoscono”)”.

Poi l’influencer da 4.3 milioni di follower ha aggiunto: “Anche se non ho parentela con i tumori al seno o ovaie (per fortuna), è fondamentale farsi controllare appena qualcosa sembra strano o sentiamo cose strane! Mi raccomando ragazze tenetevi controllate e cercate in primis da sole di capire se qualcosa non va e andate dal medico se sentite nel seno palline o cose strane! E soprattutto fatevi controllare anche se siete giovani! La prevenzione salva le vite”, ha concluso Ferragni localizzandosi presso la Clinica Mangiagalli di Milano (dov’è nata, tra l’altro, la secondogenita dei Ferragnez, Vittoria, che proprio oggi compie 1 anno).