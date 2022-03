Da Le Iene arriva, su Rai 3, Roberta Rei. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, la giornalista classe 1985 “prenderà il posto” di Bianca Berlinguer nel corso della prossima estate. Si tratta in realtà di un nuovo programma che terrà accesi i riflettori dell’attualità del martedì sera della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo anche d’estate: da fine e giugno e fino a settembre (poi tornerà Berlinguer con Cartabianca). Accanto a lei, sempre secondo TvBlog, anche Giorgio Zanchini, volto già noto in Rai. Dopo aver lavorato al Giornale Radio è approdato a Radio 1, Radio3 e poi anche ai programmi tv Quante Storie, Il cielo e la terra e Rebus, tutti su Rai3.

Neanche per Rei è la prima volta in Rai. “Sono cresciuta in una casa che suona sempre jazz. Più che ballare, ho preferito correre, da atleta, dieci anni di fila – scrive nella biografia sul sito della trasmissione di Italia Uno -. Ma per arrivare alle Olimpiadi ho dovuto imparare il cinese. È in Cina, dove lavoravo come interprete, che ho scoperto il giornalismo. Da allora non ho mai smesso di viaggiare. Ho vissuto in America e poi sono tornata in Italia, selezionata al master in giornalismo dello Iulm”. Rei ha lavorato anche per Rainews, Ilfattoquotidiano.it, l’Espresso e il programma Agorà (Rai3): “Mi occupo di inchieste su migranti, ambiente, criminalità organizzata, sempre in video e quasi sempre dietro alla telecamera”, conclude nella presentazione.