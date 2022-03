Si chiama Anna Sorokin ed è diventata nota come Anna Delvey. La serie tv Netflix prodotta dall’infallibile Shonda Rhimes ne racconta le gesta, per fiction. Dati: Sorokin è nata in Russia nel 1991. Oggi ha 31 anni, ha vissuto per lungo tempo usando il cognome Delvey ed è riuscita, poco più che ventenne, a truffare hotel di lusso, ristoranti esclusivi, studi legali, banche. Con il nome di Delvey si spacciava per una ricca ereditiera tedesca. Il periodo della sua opera da truffatrice a New York va dal 2013 al 2017, anno in cui è stata arrestata. La condanna, nel 2019, per otto capi di imputazione: 12 anni di carcere. A febbraio 2021 (dopo 4 anni), Anna Sorokin è uscita ma è stata (ri)arrestata poco dopo (marzo 2021) dall’immigrazione per aver lasciato scadere il visto. Stando a quanto riportato dal New York Post, Sorokin sarebbe salita su un volo per Francoforte lunedì 14 marzo.