Alcuni giorni fa circolavano alcune date per il ritorno dopo mesi a Monaco della principessa Charlene. Un comunicato stampa di Palais Princier, nelle scorse, invece ha annunciato che l’ex nuotatrice, ricoverata da diversi mesi in Svizzera per riprendersi dall’infezione all’apparato otorinolaringoiatra da cui era stata colpita l’anno scorso mentre era in Sudafrica, è di nuovo con la sua famiglia. Era stato lo stesso principe Alberto a metà febbraio a informare che le condizioni della moglie era in miglioramento.

Un calvario che sembra non concluso a leggere la nota ufficiale: “Le Loro Altezze Serenissime condividono con gioia le seguenti informazioni: In accordo con i medici e visto l’incoraggiante risultato delle cure, le Loro Altezze Serenissime hanno convenuto che la principessa possa ormai proseguire la Sua convalescenza nel Principato, con Suo Marito e i suoi figli; La principessa Charlene è appena rientrata a Monaco dove è felice di aver ritrovato con la Sua famiglia e i suoi cari. Le prossime settimane dovrebbero permetterle di ristabilirsi completamente prima di poter riprendere progressivamente le sue attività ufficiali”. Prima i mesi difficilissimi in Sudafrica, costretta ad un esilio forzato causato da una grave infezione al naso e alla bocca. Poi il ritorno a casa, ma subito il trasferimento in Svizzera, presso la clinica di lusso Kusnacht Practice. Debilitata, stanca, sulla principessa arrivavano soltanto notizie molte scarne e frammentarie.

La versione ufficiale della famiglia è che la donna sia stata colpita da un’infezione otorinolaringoiatrica che le avrebbe impedito per mesi di poter prendere un aereo e rientrare dal Sudafrica. L’utilizzo di farmaci per riuscire a dormire le avrebbe (il condizionale è sempre d’obbligo) provocato una dipendenza dai sonniferi. Per questo, dopo una brevissima comparsa a corte nello scorso novembre, era stata poi ricoverata in una clinica svizzera. Nel frattempo circolavano altri rumors come quello su un intervento chirurgico al volto che avrebbe lasciato sul volto della donna pesanti cicatrici o un tumore. Tutte congetture via via smentite.