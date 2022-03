Charlene di Monaco potrebbe presto fare ritorno nel Principato. Stando alle indiscrezioni riportate da alcuni siti di gossip francesi, la Principessa tornerebbe a casa tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Più precisamente si parla del weekend 28-29 maggio (quando si svolgerà a Montecarlo il GP di Formula1). Oppure il 5 giugno, quando cioè avrà luogo la ‘Riviera Water Bike Challenge’, la regata che parte dallo Yacht Club di Monaco.

In che modalità Charlene di Monaco rientrerà a Montecarlo è ancora tutto da chiarire. C’è chi dice che la Principessa voglia trasferirsi in un appartamento con i figli Jacques e Gabriella, invece che ritornare a Palazzo, anche per le tensioni con Carolina, sorella del principe Alberto. Neanche a dirlo, si tratta solo di indiscrezioni che, tuttavia, troverebbero almeno in parte conferma nelle recenti dichiarazioni del marito Alberto al Monaco Matin: “Charlene sta molto meglio”.

Prima i mesi difficilissimi in Sudafrica, costretta ad un esilio forzato causato da una grave infezione al naso e alla bocca. Poi il ritorno a casa, ma subito il trasferimento in Svizzera, presso la clinica di lusso Kusnacht Practice. Debilitata, stanca. Così è stata descritta negli ultimi mesi la Principessa, il cui ritorno era stato inizialmente previsto per fine gennaio. Solo adesso, forse, può tornare a sorridere. Insieme alla sua famiglia.