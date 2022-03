Mancano sempre meno ore alla finale del Grande Fratello Vip e così i concorrenti ancora in gara sparano le ultime cartucce. Giucas Casella, ad esempio, ha provato a mostrare le sue “doti” da illusionista. La coinquilina che si è prestata al numero di Casella è stata Delia Duran. “Ho bisogno della tua collaborazione. Non avere paura, ascoltami attentamente e guardami”, ha detto Giucas alla showgirl sudamericana. Con l’aiuto di Barù e Davide Silvestri, dunque, l’illusionista ha posto due sedie sotto al corpo di Delia: una all’altezza del capo, l’altra dei piedi. “Il tuo corpo si spezza ma non si piega, si spezza ma non piega“, ha ripetuto più volte il 72enne siciliano per poi salire sul corpo di lei ma la testa è scivolata e sono crollati entrambi a terra.

Un urlo di Giucas ha fatto impaurire ‘i vipponi’, Delia invece è rimasta ad occhi chiusi come se nulla fosse accaduto. “Tranquilla, rilassati”, le ha detto Giucas per poi cercare di rimediare cambiando ‘numero’. Lei ancora con gli occhi chiusi, quasi abbandonata a se stessa, ha risposto alla domanda dell’illusionista che le chiedeva se avesse un desiderio e se potesse rivelarlo: “Diventare mamma“, ha risposto. Al termine del gioco, Duran ha avuto una crisi e ha giurato di non ricordare nulla di quello che era appena accaduto. E forse è meglio così. “Eri in catalessi”, le ha spiegato lui. “Non ricordo niente, cosa è successo? Ditemelo, scusatemi”, ha infine concluso Delia.