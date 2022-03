Dopo le voci di una presunta crisi, Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a mostrarsi insieme. E lo fanno con alcune storie pubblicate su Instagram dalla conduttrice in occasione del compleanno della figlia Isabel.

Dopo il video pubblicato dall’ex della Roma proprio per smentire le voci di una rottura vicina, i due non avevano più pubblicato scatti di famiglia, almeno fino a ieri. La festa organizzata per celebrare la figlia minore, che ha compiuto 6 anni il 10 marzo, è stata l’occasione per farsi vedere uniti. Nello scatto la coppia è insieme alla festeggiata: Ilary Blasi è in azzurro mentre Totti è in nero con in braccio la figlia.