Mancano ormai pochi giorni all’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent, così come era stato lo scorso anno, vedrà sfidarsi tre diverse squadre capitanate dai professori, uno di canto e uno di ballo per ogni team. Gli allievi arrivati alla fase finale come già svelato nella puntata di domenica scorsa, sono 18, quattro in più rispetto al numero ideale suggerito dalla produzione.

La prima squadra, già svelata durante il daytime di venerdì 10 marzo, è formata dalle professoresse Veronica Peparini (per il ballo) e Anna Pettinelli (per il canto) e quindi dai loro rispettivi allievi, Dario, Alice e John Erik per la danza e Albe e Crytical per il canto.

Durante la puntata speciale “verso il serale” di domenica 13 poi sono stati resi noti gli altri due “accoppiamenti”. Lorella Cuccarini, insegnante di canto, farà squadra con Raimondo Todaro, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle ora in cattedra ad Amici. I due prof si sono portati dietro i loro allievi: Alex, Sissi e Aisha, cantanti, e Serena, Christian e Nunzio, ballerini.

Terza ma non ultima una squadra ormai affiatata, quella composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per loro ci saranno gli allievi Carola, Michele e Leonardo, ballerini, e poi i cantanti Luigi, LDA, Calma e Gio Montana.