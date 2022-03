“Tra i concorrenti ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non l’ha riconosciuto ma che sa di avere questo figlio. Non ne ha mai parlato, nessuno lo sa e probabilmente lo scopriremo lì”. Così Barbara D’Urso a Verissimo, durante la puntata di domenica 6 marzo. D’Urso faceva riferimento al cast de La Pupa e il Secchione, il programma che condurrà su Italia Uno dal 15 marzo. Chi sarà questo famigerato figlio segreto e soprattutto di chi? Stando a quanto riportato da Dagospia, tutti gli indizi portano a Lorenzo Orsini. Rapper, classe 2000, ex fidanzato di Maria Laura De Vitis (ex di Paolo Brosio) sarebbe il figlio segreto di Vittorio Emanuele Di Savoia; nato da una presunta relazione clandestina del sovrano con un’avvocatessa.

“Pare, così dicono, che il padre sia stato molto carino e anche molto presente con questo ragazzo che tra l’altro è anche famoso perché si occupa di musica”, ha detto Barbara D’Urso. Ma cosa c’è di vero? Secondo Emanuele Filiberto nulla. Contattato dal direttore di Novella2000 Roberto Alessi, Emanuele Filiberto ha smentito categoricamente questa notizia di gossip definendola una bufala. “Può anche essere che Emanuele non sappia nulla, può anche essere questo”, ha detto Alessi durante la puntata di Pomeriggio5 andata in onda ieri 8 marzo.

“Tu sai delle cose che non puoi dire, ti conosco troppo bene. L’ho capito”, ha detto la conduttrice del programma. “Lo conosco bene questo ragazzo, è stato anche a casa mia – ha detto Alessi -. Io porto molto rispetto per qualsiasi famiglia. A me Lorenzo non l’ha detto, diciamo che mi è stato riferito in maniera molto chiara da persone a lui molto vicine. Però ripeto: dato che è una cosa estremamente delicata… tutto può essere”. Il giovane è seguito su Instagram da 137.000 follower – il suo nickname è iamlollog – e, stando a quanto riportato da Fanpage, il suo agente è Fabrizio Corona.