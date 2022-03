L’amore tra Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo non è mai stato ufficializzato. Nemmeno smentito, da circa un anno la coppia è stata paparazzata insieme in diverse occasioni. A Roma o Milano, a cena, in macchina, durante una passeggiata. Una storia da cui però la conduttrice ha preso pubblicamente le distanze: “C’era un corteggiatore in prova, è finita la prova. Sono io che sono particolare, le persone che mi corteggiano sono tutte strepitose sono io che non lo cerco, per carità, ma spero che arrivi, cioè non quel corteggiatore là, un altro, un’altra prova”, ha dichiarato sabato scorso a “Verissimo”.

Parole che non sono piaciute al broker assicurativo che a pochi giorni di distanza ha replicato dalle pagine del settimanale Chi: “Cara Barbara non sono un corteggiatore in prova, non lo ero neanche allora. Semplicemente sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male. E siccome per me i miei figli sono l’unica cosa che conti davvero, mi sono irrigidito e, pur non volendo fare grandi dichiarazioni, voglio capire meglio. Fino a oggi sono stato riservatissimo, non cerco pubblicità, proseguo per la mia strada, però non è la prima volta che mi sento chiamare così”, ha dichiarato al giornale diretto da Alfonso Signorini.

Zangrillo rompe il silenzio e smentisce la versione fornita dalla conduttrice di Pomeriggio 5: “Io sono una persona per cui uno più uno fa due (…) Se sto con una donna ci sto, siamo una coppia; ho vissuto una relazione, un rapporto bello, le cose possono chiudersi, ma questo non significa… Poi lei è sempre stata attentissima a tutto, non capisco questa scivolata. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella. I miei figli conoscono Barbara e io conosco i figli di Barbara, non era una storia da weekend, la nostra.”

“Ripeto, la nostra è stata una bella storia e lei è una donna fantastica, però, so che a parti invertite sicuramente avrebbe detto qualcosa. Dunque lo dico anche io: ‘Non ho gradito’. Se proprio non possiamo dire ‘fidanzato’, troviamo una parola che vada bene a entrambi, anzi, che vada bene a tutti, ai figli e ai genitori”, ha concluso Zangrillo. Arriverà la replica di Barbara D’Urso?