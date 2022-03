Marylin Manson passa al contrattacco e denuncia per diffamazione Evan Rachel Wood. Il rocker americano, all’anagrafe come Brian Warner ha presentato una denuncia alla corte superiore di Los Angeles. Nell’atto Manson ha accusato quindi formalmente la Wood e la sua compagna Ashley Gore per averlo descritto per l’ennesima volta come “uno stupratore”, “menzogna maliziosa” che avrebbe fatto “deragliare la carriera musicale, televisiva e cinematografica di successo”. È stato il sito Deadline a riportare la notizia. E sempre secondo il sito statunitense la denuncia è arrivata dopo che Manson ha visionato Phoenix Rising, un documentario sulla vita e carriera della Wood che sarà presentato in anteprima su HBO a marzo. Nel film sono elencate per filo e per segno tutte le accuse che la Wood rivolto a Manson.

Tra queste si segnala la violenza sessuale sul set del video musicale del singolo di Manson del 2007 Heart-Shaped Glasses. L’accordo era di una scena di sesso simulata, ma l’uomo secondo la Wood “ha iniziato a penetrarmi per davvero” mentre lei non aveva mai acconsentito. Tutto è accaduto dopo che la Wood ha dichiarato di aver bevuto dell’assenzio sul set, alcool che non le avrebbe permesso di reagire prontamente all’assalto di Manson. Secondo quanto riporta Deadline, Manson sarebbe furente proprio perché le due fidanzate si sarebbero scatenate nel “falsificare e diffondere” le accuse contro di lui avendo come obiettivo proprio i suoi partner di lavoro.

Addirittura Manson accuserebbe la Gore di aver tentato di ottenere password di accesso del pc, smartphone e email del cantante per poi inviare materiale pornografico ai suoi contatti. L’avvocato di Manson ha infine dichiarato: “Anche se HBO e i produttori sono stati informati di questi gravi atti di cattiva condotta, hanno finora scelto di procedere con la programmazione del documentario senza riguardo per i fatti. Ma le prove di atti illeciti da parte di Wood e Gore sono inconfutabili e questa azione legale li terrà responsabili”.