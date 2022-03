“Credo che se in questo momento interveniamo in maniera compatta come Ue”, che è “la più grande forza di pace, l’Italia non entrerà in guerra. Parliamo di questioni che non possono assolutamente coinvolgere la Nato”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Di Martedì, su La7. L’Italia, sottolinea Di Maio, è impegnata per la pace, mentre è Putin che vuole la guerra. Secondo il ministro per fermare la guerra bisogna “fermare Putin” sia dando “supporto finanziario al popolo ucraino” che “con le sanzioni”.

Di Maio ha aggiunto che bisogna anche “contrastare la propaganda di guerra russa” perché “non è ancora chiaro il livello di atrocità che si sta consumando in quel Paese”. “Ci sono oltre 400 morti in 4 giorni – ha sottolineato ancora il ministro – e 20 sono bambini”. Anche per questo vanno favoriti i colloqui e bisogna “continuare a colpire” l’economia di Putin “con le sanzioni”.