Francesco Totti e Ilary Blasi a cena con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Giornalisti assiepati fuori dal ristorante e lui, Totti, pronto a parlare: “Già non ci vedo, se poi fate così”, ha detto ai fotografi riferendosi ei flash e tenendo in braccio la figlia Isabel. Il Messaggero riporta la scena con dovizia di particolari: Ilary era uscita già dal locale insieme alla figlia Chanel. E quando giornalisti e paparazzi hanno chiesto un bacio, Totti ha risposto: “Sono venti anni che ci baciamo. E poi lei dice che adesso le piacciono le donne”. Ancora: “Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca”, per allontanare dall’auto la folla. Niente bacio. L’ex capitano giallorosso aveva commentato con alcune Instagram stories: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: di fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini. E i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.