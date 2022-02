“Se volete sapere come gli ucraini stanno reagendo al discorso di Putin, eccovi un assaggio: le mamme su Facebook discutono se mettere degli adesivi sui vestiti dei loro figli, quando vanno a scuola, sui quali indicano il loro gruppo sanguigno. Non commettete errori: le parole di Putin sono state percepite come una dichiarazione di guerra all’Ucraina”. È questo il tweet che condivide Olga Tokariuk, giornalista freelance a Kiev che sta cercando di raccontare, tramite anche i social network, le vicende e le sensazioni del popolo ucraino durante la crisi russo-ucraina, soprattutto dopo che Vladimir Putin ha firmato in diretta televisiva il decreto con cui la Russia ha riconosciuto l’indipendenza dall’Ucraina delle repubbliche separatiste del Donbass.

Paradossalmente, secondo quanto riferisce il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, la Russia sta facendo scorta di sangue per prepararsi alla guerra. “Io ero un soldato non molto tempo fa. So in prima persona che non si fa questo genere di cose senza motivo”, ha detto Austin, ex generale dell’esercito in pensione. “E di certo non si fanno se ci si sta preparando a fare le valigie e a tornare a casa”.