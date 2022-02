Un malore sulla tomba del marito, nel giorno di San Valentino, è stato fatale per un’anziana, a Treviglio, in provincia di Bergamo. Stando a quanto ricostruisce il Giorno Erminia Dossi, 85 anni, visitava la tomba del marito ogni giorno. Era vedova da quasi 40 anni, quando il marito Giacomo Bonacina – con il quale avevano avuto 7 figli – era scomparso prematuramente.

L’anziana, intorno alle 13 di lunedì, era andata a far visita alla tomba del marito e lì è stata colpita da un infarto. Altri visitatori del cimitero hanno notato l’85enne priva di sensi accanto alla tomba e sono partiti i soccorsi coordinati dal 112, ma per l’anziana non c’è stato niente da fare.