Si è aperta con l’annuncio di un grave lutto l’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier ha iniziato la puntata facendo sapere che Stefano Magnanensi, direttore dell’orchestra del salotto della domenica pomeriggio, ha perso la madre e così non è presente in puntata.

Visibilmente commossa, la padrona di casa ha detto: “Come avete visto c’è Eliano e la mia band meravigliosa. Voglio abbracciare Stefano perché purtroppo non c’è il mio adorato Stefano. È stato colpito da un lutto gravissimo stamattina, ha perso la sua adorata mamma“. Quindi la conduttrice ha continuato: “Stefano ti abbracciamo, tutta la famiglia di Domenica In, perché noi siamo una famiglia ormai da molti anni, ti abbracciamo e ti vogliamo bene”.