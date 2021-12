Siete a corto d’idee per i regali di Natale? Ci pensa Gwyneth Paltrow. Su Instagram, l’attrice e imprenditrice statunitense ha infatti pubblicato un video di promozione dei propri prodotti come possibili doni per le festività. Nel simpatico filmato, Paltrow ha spiegato attraverso una voce fuori campo come intrattenere gli ospiti durante pranzi e cene natalizie.

Prima di tutto accendere una candela. Non una qualsiasi, ovviamente, bensì la famosa candela al ‘profumo di vagina’. E poi ancora i drink da preparare ma soprattutto i regali da incartare, Paltrow ha pensato a tutto. Su un mensola sono posizionati tutti i sacchetti personalizzati: si va da Adele a Kim Kardashian, passando per Taylor Swift. Cosa riceveranno gli amici della premio Oscar (nel 1999, come migliore attrice in Shakespeare in Love)? Integratori che stimolano la libido ma anche artigli in metallo e un vibratore. Ce n’è per tutti i gusti, o quasi.