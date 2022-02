Attimi di apprensione per Oriana Sabatini. La fidanzata di Paulo Dybala, ieri 8 febbraio, si è mostrata sui social con il volto insanguinato e una vistosa ferita al centro della fronte. I fan – 5.6 milioni di Instagram – si sono immediatamente preoccupati: “Vinco sempre io”, ha scritto l‘attrice e modella argentina rassicurandoli. Per fortuna, dunque, nulla di grave. La 25enne ha ricevuto un colpo in testa durante un allenamento ma sta già meglio. Dybala e Sabatini fanno coppia dal 2018. Circa un anno fa, rispondendo ad alcune domande su Instagram, la fidanzata dell’attaccante della Juventus aveva rivelato: “Io bisessuale? Se proprio devo attaccarmi un’etichetta allora suppongo dico di sì”.