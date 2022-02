Natalia Paragoni e Tommaso Zorzi. Entrambi influencer ma con due percorsi differenti alle spalle: la prima è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il secondo invece ha vinto il Grande Fratello Vip lo scorso anno ed è diventato poi opinionista e conduttore. Cosa li lega? Andrea Zelletta, fidanzato di Natalia ed ex coinquilino del GFVip durante l’edizione in cui ha trionfato Zorzi. I due sono legati dunque da un rapporto di reciproca stima in cui non mancano battute e prese in giro, come l’ultima documentata sui social. La 24enne ha scritto un libro, ‘La vita secondo Naty‘, e ne ha regalato una copia a Zorzi, con la seguente didascalia: “Adesso che sei un opignonista, aspetto la tua recenzione“. Quindi Tommi – come amano chiamarlo i fan – ha aggiunto: “Grazie Naty, e hai scritto un libro…”.

La risposta di Natalia non si è fatta attendere. “Non puoi smontare così le mie dediche personalizzate – ha scritto la ragazza via Instagram story –. Ti voglio bene anche se sei s****o. PS: Aspetto la tua recenZione”. Poi, tornata sulla vicenda, ha aggiunto: “Questa cosa che è successa mi ha fatto riflettere, quella per Tommi era una dedica ironica ma chi ha letto il mio libro e mi conosce sa che a volte ho davvero delle difficoltà ad esprimermi“. Infine ha concluso: “Purtroppo chi si trova nella mia situazione viene spesso bullizzato da persone che non sanno cosa si nasconde dietro a quell’errore. Per questo portate rispetto sempre”.