Dopo aver superato la perdita di Jake, il dobermann “con tre cuori disegnati sul pelo e uno troppo grande nel petto, così grande che non ha retto più”, Tiziano Ferro e il marito Victor Allen sono tornati in canile per regalare una nuova vita ad un altro cane. È stato lo stesso cantante a raccontare il difficile momento della scelta del cucciolo da adottare su Instagram, dove ha pubblicato un commovente video del primo abbraccio con Gianni, un cagnolone di 8 anni che rischiava di esser soppresso perché ormai anziano e senza nessuno disposto ad adottarlo.

“Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni – ha esordito Tiziano Ferro -. Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista ‘eutanasia’ di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla. Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti, capaci di insegnare smisurata gratitudine, pensateci! Benvenuto a casa Gianni!!!”, ha concluso il cantante.